Певица поделилась зажигательным видео

Певица Ольга Серябкина вновь порадовала всех своих преданных поклонников.

На своей страничке в Instagram звезда, одетая в наряд, подчеркнувший ее чувственные формы, станцевала модный энергичный танец.

Подписчики оценили и танцевальный мастер– класс от своей любимицы, и ее роскошный бюст.

"Грудь красивая", "Клааааассс", "Все внимание на грудь", "Лучшая", "Ракета", "Самые лучшие танцы на свете только от тебя", "Как же мне нравится, когда она без майкапа , сразуже миленькая такая становится", "Вот это танец...Танцуешь так же отлично как и поешь", "Олечка какая же ты красотка!!! Очень нравится твое творчество и твой безумно приятный голос!!!", "Капец сексуальные формы", "Не подумай что я там озабоченный но ты горячая сексуальная красивая девушка", "О боже мой когда тебя сожгут на костре".

Лишь один злопыхатель дерзнул написать:

"Танцевать не умеешь" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).



