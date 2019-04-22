"Ой": Серябкина в трусах смутила россиян

Модное нижнее белье певицы привело ее поклонников в недоумение

Ольга Серябкина то и дело публикует в соцсетях откровенные кадры, которые всегда вызывают яркие эмоции у ее фанатов. Свежие снимки артистки и взволновали, и обескуражили ее подписчиков. Красное сексуальное белье не всем пришлось по вкусу.

"Меня до сих пор не отпускают эмоции, которые накрыли в субботу. Вы подарили мне нереальный кайф… Я оччч хочу скорее повторить и встретиться с вами!"

– подписала пост Серябкина, в котором делилась впечатлениями от сольного концерта.

На фото, которыми знаменитость сопроводила сообщение, она позирует в ярком нижнем белье красного цвета и такого же оттенка пиджаке. Образ певица дополнила ярким макияжем, выглядела она как настоящая роковая красавица. Пока одни пользователи Сети восхищались сексуальным телом артистки, другие обсуждали ее "нелепые" трусы.

"Труселя огромные какие-то", "Ой! Смущаешь же!", "Почему у тебя труселя постоянно высокие???", "Великолепная женщина", "Оля, оденься", "Как всегда прекрасна", "Трусы ужасные!", "Ольга, вы прекрасны и крайне сексуальны...", "При виде тебя волнуется все!!", "Чудесная", "Сводишь прям с ума! Ну что ты делаешь с нами, мужичками, Оля!?" – комментируют фото Серябкиной ее подписчики.