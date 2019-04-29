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"Дыньки что надо": Серябкина в лифчике и микрошортах завела публику

Ольга Серябкина. Кадр youtube.com
Экс-солистка группы "Серебро" вышла на сцену в откровенном виде

Ольга Серябкина (MOLLY) не отказывает себе в удовольствии показать фигуру. На новом видео, выложенном в сторис Instagram, певица на концерте танцует и поет в черном бюстгальтере и такого же цвета микрошортах. Слышно, как публика завывает от восторга. 

Фото: https://www.instagram.com/stories/serebro_official/

Накануне артистка опубликовала не менее эротичный отрывок из ролика, в котором также блеснула прелестями. В подписи она сообщила, что "топит навстречу новому", но, когда выйдет полная версия этого клипа, не уточнила. 

На видео Ольга снята в провокационном виде. Наряд с серебристой бахромой почти не скрывает ни груди певицы, ни аппетитных ягодиц и ног в черных с блестками колготках. 

Фанаты с нетерпением ждут премьеры. Однако не удержались и поделились впечатлениями о фигуре знаменитости. Мнения были разные.

"Девушка симпатичная, спору нет... Дыньки что надо..", "Cиськи Серябкиной – странный предмет, вроде появляются, а вроде и нет","Таких, как Серябкина, можно и посмотреть", "Оля, остановись! Наши жены в ярости", "Хороший стимул для женщин, люблю Олю", "Давай поженимся","Олечка, ты прекрасна", "Бомба", "Круто , почти 18+", "Вкусняшка", "Понятно что ты секс", "Секс-символ страны", "Интересно, кому достанется это красота?", "Просто огонь!", "Классно", "Шикарная", "Вы Мастер! Я просто восхищена, и это не в первый раз", "Хотите моей смерти"

– написали возбужденные видом звезды мужчины. 

Наашлись и те, кому не понравилось увиденное. Они не поскупились на злобные комментарии, заявив, что в ролике слишком много пошлости:

"Что за порнография?!", "Молли что с лицом? Будто таскали сутки", "Поистаскалась", "Все дальше и дальше от искусства", "Так бомби уже голая сразу", "Меня бесит одно – сейчас почти все певицы в клипах почти голые, можно и без музыки смотреть", "Ладно сиськи и жопа... Но что за мода на такие песни?! Мало того, что смысла ноль, так еще и не разберешь, что поет вообще. Окончания все проглатываются, на– на– на только и понятно. Гонитесь за "модой", а на деле пустышка. "Молли" – кратковременный проект, на мой взгляд".

Ольга Серябкина ушла из группы "Серебро" недавно. После этого состав коллектива полностью обновился. О новых вокалистках певица говорила мало, но выражала надежду, что они смогут завоевать сердца слушателей. сама же артистка блистает в сольных номерах и на страницах соцсетей.

Ранее красотка разожгла горячие чувства в сердцах поклонников, опубликовав в Instagram провокационное видео. Фанаты пришли в восторг. Д этого засветилась в еще более пикантном виде.

Полина ДОРОЖКИНА
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