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"Сирена": раздетая Серябкина ослепила прелестями

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Артистка в бикини сразила поклонников наповал

Ольга Серябкина, известная под сценическим псевдонимом Molly, часто радует подписчиков Instagram откровенными снимками. На новом она показалась в таком открытом купальнике, что некоторые прелести стали заметны. Фанаты совсем лишились покоя.

Певица наслаждается отдыхом. Ее сняли в море. "Ощущения и эмоции на максимум. Потому что на одной волне... с тобой 💦", – подписала Ольга фото. И поинтересовалась: "А что для вас значит быть на 🌊 ?"

В Сети живо откликнулись на пост. Артистку завалили комплиментами:

"Сирена", "Ослепительная", "Ты такая живая, настоящая", "Если бы было наказание за кражу чужих сердец, то у тебя, Оля, оно было бы пожизненное", "Хороша косатка 😍😍", "Очень крутая. Восхищаюсь такой красотой".

Эмоции представителей сильного пола совсем зашкалили. Многие из них не сдержались и не только посвятили девушке стихи.

"Я с тобой на одной волне, я с тобой на одном дыхании. Весь мой крошечный мир – в тебе, ты – мой разум, мое сознание...", "Солнышко мое, ты самая красивая, хорошая, нежная и только одна девушка в мире такая.Ты точно эта девушка, кого я очень хочу. Только ты. Ты мой бриллиант и самая дорогая, моя единственная, моя любимая. Люблю тебя милая, очень люблю", "Ольга, Вы великолепны. 😍 Я 💞 Ты. 😘 Может быть, ты будешь моей будущей девушкой/женой?", "Вы не против дружить?", "Я люблю тебя уже давно. Ольга, выходи за меня замуж", "Выходи за меня замуж, пожалуйста. Создадим крепкую семью и заведем потом маленьких детишек", "Ольга, Вы великолепны... станете моей женой?"

– засыпали они звезду признаниями и предложениями руки и сердца.

Накануне в интервью Ольга в ответ на вопрос, стыдится ли она, обнажаясь, или наслаждается собой, своим телом, красивыми фото впоследствии, сказала: "Если это фотосессия, то могу испытывать смущение. Но я не буду фотографироваться там, где мне некомфортно, и с теми, с кем некомфортно". 

Также артистка призназналась, что не считает собственноее тело идеальным. Однако в выходит в свет в довольно смелых нарядах, так как чувствует себя уверенно, в чем помогли ей родители, всегда давая понять, как она прекрасна.

"Чувствуйте себя единственными, неповторимыми и самими красивыми. Это очень важно. Ведь каждая из вас по-своему уникальна. Но, чтобы поддерживать эту уверенность в себе, нужно работать над собой", – заключила певица.

Ранее Серябкина выложила несколько снимков, на которых, несмотря на то что тело знаменитости полностью было закрыто одеждой, выглядела очень сексуально из-за отсутствия нижнего белья. До этого она тоже прогулялась без лифчика, что не на шутку завело поклонников.

Впрочем, бывало и так, что звезду критиковали за излишнюю откровенность. Хотя чаще ее соблазнительные кадры вызывают восхищение.

Полина ДОРОЖКИНА
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