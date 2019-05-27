"Зрительный оргазм": Водонаева затмила звезд латексным нарядом

Нибиру
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Алена Водонаева стала гостьей музыкальной премии одного из телеканалов. Для прохода по ковровой дорожке знаменитость выбрала обтягивающее латексное платье черного цвета. Наряд подчеркнул все достоинства фигуры и свел с ума подписчиков бывшей участницы "Дома-2".
Комментаторы посчитали, что Алена выглядит лучше всех остальных знаменитостей. Одобрили внешний вид телезвезды также Анны Седокова и Катя Гордон.
"Фигура сногсшибательная", "Шикарная, черная пантера!", "Сексуальное безумно, при том что все закрыто", ""Зрительный оргазм", "Всех затмила", "Бомба", "На других и смотреть не стоит", "Черная кобра", "Глаз не отвести",
– прокомментировали пользователи.
Специально для Водонаевой это платье сшил молодой дизайнер, который создает эротичные костюмы и для Анны Седоковой. Поклонники поинтересовались удобно ли звезде было в таком наряде. На ролике видно, что красотке приходится передвигаться маленькими шажками, а спускаться и подниматься можно только боком.
"Походка изящная", "Передвигаться трудно было?", "Наверное, в этом платье очень жарко",
– интересовались пользователи.
До этого у Алены Водонаевой прошел конфуз с другим нарядом – тогда платье телезвезды лопнуло на ягодицах.
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