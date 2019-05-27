"Зрительный оргазм": Водонаева затмила звезд латексным нарядом

Сексуальная фигура звезды "Дома-2" не оставила поклонников равнодушными

Алена Водонаева стала гостьей музыкальной премии одного из телеканалов. Для прохода по ковровой дорожке знаменитость выбрала обтягивающее латексное платье черного цвета. Наряд подчеркнул все достоинства фигуры и свел с ума подписчиков бывшей участницы "Дома-2".

Комментаторы посчитали, что Алена выглядит лучше всех остальных знаменитостей. Одобрили внешний вид телезвезды также Анны Седокова и Катя Гордон.

"Фигура сногсшибательная", "Шикарная, черная пантера!", "Сексуальное безумно, при том что все закрыто", ""Зрительный оргазм", "Всех затмила", "Бомба", "На других и смотреть не стоит", "Черная кобра", "Глаз не отвести",

– прокомментировали пользователи.

Специально для Водонаевой это платье сшил молодой дизайнер, который создает эротичные костюмы и для Анны Седоковой. Поклонники поинтересовались удобно ли звезде было в таком наряде. На ролике видно, что красотке приходится передвигаться маленькими шажками, а спускаться и подниматься можно только боком.

"Походка изящная", "Передвигаться трудно было?", "Наверное, в этом платье очень жарко",

– интересовались пользователи.

До этого у Алены Водонаевой прошел конфуз с другим нарядом – тогда платье телезвезды лопнуло на ягодицах.