Бывший Водонаевой и Бони превратился в старика

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Степан Меньшиков является одним из самых ярких участников проекта, а в начале 2000-х и вовсе был настоящей звездой. На проекте ему доставались сами сексуальные девушки, среди них были Алена Водонаева и Виктория Боня.
Отличился он не только в качестве альфа-самца, но и качестве ведущего: еще на проекте он поражал всех харизмой, юмором и артистичностью. Меньшикову пророчили больше будущее за пределами шоу, но спустя 15 лет он вынужден зарабатывать на жизнь пением в забегаловках.
"Последние два года он работает в небольшой забегаловке в Олимпийском парке Сочи. Поет песни – репертуар у него обширный. Главный хит — "От улыбки станет всем светлей". Народ ужинает и подпевает ему, женщины оставляют хорошие чаевые",
– рассказал приятель Меньщикова "Собеседнику".
Внешность героя-любовника телепроекта также изменилась: поклонники считают, что он сильно постарел и стал выглядеть не так привлекательно. На фото с поклонницами прежнего Меньщикова совсем не узнать.
Возможно, на состояние Степана повлияли жизненные обстоятельства. После проекта он женился на красавице, позже у них родился сын, а потом и дочь. Семейное счастье длилось недолго: в студии одной из программ был проведен ДНК-тест, который показал, что Меньщиков не является отцом старшего сына. Тогда супруги расстались.
В социальных сетях бывшего участника "Дома-2" по-прежнему только кадры счастливой жизни. Он часто видится с бывшей женой, многие подозревают, что они снова сошлись, проводит время с 2 детьми. В родстве с девочкой сомнений не возникает: дочка очень похожа на знаменитого папу.
Ранее ведущая "Дома-2" Ксения Бородина рассказала правду о ролях и сценарии на телепроекте.
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