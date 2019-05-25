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"Стыдно смотреть": Бузова вывалила свой "пирог" напоказ

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Таких откровенных снимков певица еще не выкладывала

Ольга Бузова отдыхает в теплых краях, не забывая сниматься в бикини. Так, телеведущая опубликовала в Instagram кадры, на которых демонстрирует свою пятую точку. Фото вызвали небывалый интерес общественности.

"У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце",

– подписала кадры Бузова.

Одни поклонники принялись говорить о том, что размер груди не имеет значения, и выразили надежду, что певица, обладая немыслимым влиянием на тренды в России, вдохновит девушек гордиться своим телом, чтобы те не ложились под нож хирурга и не портили свою красоту. Другие, шокированные эротичными снимками, начали критиковать Бузову. Третьи не смогли не отметить, как звезда горяча.

"Это фотки с порносайта какого-то?", "Неприличное фото. Стыдно смотреть", "Надоело смотреть на эту мерзость", "Ой так не красиво, зачем это показывать", "Вывалила свой пирог на показ", "Да ты итак огонь", "Шикарная женщина!", "Вы прекрасная, со всех сторон", – отметили подписчики Бузовой. 

Полина ИВАНОВА
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