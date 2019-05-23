"Королева соблазна": Серябкина стянула одежду

Вид экс-солистки группы "Серебро" покорил фанатов

Ольга Серябкина разместила в Instagram очередные провокационные снимки. Это вызвало бурную реакцию подписчиков.

В первом кадре артистка показана в лифчике, брюках и пиджаке, низко спущенном с плеч. Во втором она позирует с оголенной грудью, слегка прикрыв ее руками и одеждой.

"Сколько среди моих подписчиков лапусь, которые заканчивают школу или универ в этом году?.. Пишите в комментах. Посмотрим, кого больше🎓",

– написала звезда под фото. И предложила сделать "подборку луков для выпускного" и "закинуть в тг классные варики образов для вечеринки".

Фанаты сразу откликнулись на публикацию. Многие рассказали о том, где учатся, что заканчивают. Остальные обсуждали вид артистки. Некоторые восхищались:

"Королева соблазна", "Оля, что же ты делаешь", "Сексуальная" "Очень женственная и красивая", "Ты, лапуся, как всегда, потрясающе выглядишь", "Шикарную девушку с какого ракурса не снимай, прекрасно получится. Все фото просто супер", "Аааа, какая красивая просто люблю", "Оленька, ты самая лучшая!".

Другие назвали снимки вульгарными и нашли в них другие недостатки.

"Взгляд такой, будто всех ненавидит и презирает", "Вечно дряхлая", "Ты певица или порноактриса, нечем людей удивить уже", "Зачем вы такие фотки делаете? Порнозвезда, что ли".

Откровенные кадры не редкость на странице Ольги в соцсети. Ранее Серябкина показалась в лифчике и возмутила подписчиков, снявшись раздетой на берегу. До этого восхитила эротикой в постели, ослепила голыми прелестями и прогулялась без нижнего белья.