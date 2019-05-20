"Самая горячая": Серябкина в лифчике завела публику

Артистка покорила зрителей не только вокалом

Ольга Серябкина приняла участие в фестивале "Маевка Лайв-2019". И, как принято у многих звезд, опубликовала несколько кадров со своего выступления там в соцсети. Фанаты были покорены.

На снимках бывшая солистка группы "Серебро" показана на сцене. У нее довольно провокационный наряд – темный лифчик и такого же цвета длинная юбка с разрезом сбоку, из которого видна голая нога артистки.

Под фото исполнительница эмоционально поделилась впечатлениями и чувствами: "Москваааа, вы супер ))) Спасибо за вчерашнюю ночь 🌃 Она была... (необыкновенная)!!! Абсолютная любовь во всем ❤️❤️❤️".

Поклонники не менее бурно откликнулись на пост любимицы.

"Самая горячая девочка", "Пуся", "Ты очень Крутая... соблазнительная и талантливая!", "Ммм", "Нет слов, как Вы прекрасны", "Серябкина, ты просто пушка. Взорвала площадку от души", "Оль, спасибо тебе, что ты у нас есть❤❤❤", 💣 💣 бомба 💣 💣", "🔥🔥Оля... шикарна 🔥🔥", "Отрыв башки💥💣💣... С тобой всегда бесподобно!👍👌👌❤", Сладкая ты", "Оля, шик, блеск",

– написали они. Некоторые высказались и о выступлении певицы: "Ты всегда выкладываешься на все сто", "Отлично", "Это действительно феноменально", "Такие концерты только у нашей MOLLY", "Это было круто".

Представители сильного пола не сдержали порывов.

"Мне нужна только ты. Я бы тебя забрал, в чем ты есть, укутал бы тебя в плед взял бы на руки и отнес бы тебя к себе домой", "Оля дорогая, ты моя единственная любовь. Я тебя очень люблю, больше всего на этом свете. Ты очень хорошая девушка, ты самая лучшая",

– признались мужчины Серябкиной.

Были и недовольные. "Разочаровалась. Только что слышала по телеку как вы пели это же ужас... возможно, потому что не фанера", – упрекнула одна дама.

Не раз в адрес Ольги звучали приятные слова. Хотя не так давно ее откровенность возмутила подписчиков соцсети, многие восхищались, когда она показала эротику в постели, раздевшись, ослепила прелестями, устроила "голый" сюрприз ипрогулялась без нижнего белья.

Пятый фестиваль молодых суперхитов "Маевка Лайв" проходил в парке "Сокольники" 18 мая. На нем выступила не только бывшая солистка "Серебра", но и Ольга Бузова, Ёлка, MBAND, CYGO, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Artik&Asti, Алексей Воробьев, Elvira T, Миша Марвин.