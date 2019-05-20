Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Самая горячая": Серябкина в лифчике завела публику

Ольга Серябкина. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Петр Ковалев
Артистка покорила зрителей не только вокалом

Ольга Серябкина приняла участие в фестивале "Маевка Лайв-2019". И, как принято у многих звезд, опубликовала несколько кадров со своего выступления там в соцсети. Фанаты были покорены.

На снимках бывшая солистка группы "Серебро" показана на сцене. У нее довольно провокационный наряд – темный лифчик и такого же цвета длинная юбка с разрезом сбоку, из которого видна голая нога артистки.

Под фото исполнительница эмоционально поделилась впечатлениями и чувствами: "Москваааа, вы супер ))) Спасибо за вчерашнюю ночь 🌃 Она была... (необыкновенная)!!! Абсолютная любовь во всем ❤️❤️❤️".

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official)

Поклонники не менее бурно откликнулись на пост любимицы.

"Самая горячая девочка", "Пуся", "Ты очень Крутая... соблазнительная и талантливая!", "Ммм", "Нет слов, как Вы прекрасны", "Серябкина, ты просто пушка. Взорвала площадку от души", "Оль, спасибо тебе, что ты у нас есть❤❤❤", 💣 💣 бомба 💣 💣", "🔥🔥Оля... шикарна 🔥🔥", "Отрыв башки💥💣💣... С тобой всегда бесподобно!👍👌👌❤", Сладкая ты", "Оля, шик, блеск", 

– написали они. Некоторые высказались и о выступлении певицы: "Ты всегда выкладываешься на все сто", "Отлично", "Это действительно феноменально",  "Такие концерты только у нашей MOLLY", "Это было круто".

Представители сильного пола не сдержали порывов.

"Мне нужна только ты. Я бы тебя забрал, в чем ты есть, укутал бы тебя в плед взял бы на руки и отнес бы тебя к себе домой", "Оля дорогая, ты моя единственная любовь. Я тебя очень люблю, больше всего на этом свете. Ты очень хорошая девушка, ты самая лучшая",

– признались мужчины Серябкиной.

Были и недовольные. "Разочаровалась. Только что слышала по телеку как вы пели это же ужас... возможно, потому что не фанера", – упрекнула одна дама. 

Не раз в адрес Ольги звучали приятные слова. Хотя не так давно ее откровенность возмутила подписчиков соцсети, многие восхищались, когда она показала эротику в постели, раздевшись, ослепила прелестями, устроила "голый" сюрприз ипрогулялась без нижнего белья.

Пятый фестиваль молодых суперхитов "Маевка Лайв" проходил в парке "Сокольники" 18 мая. На нем выступила не только бывшая солистка "Серебра", но и Ольга Бузова, Ёлка, MBAND, CYGO, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Artik&Asti, Алексей Воробьев, Elvira T, Миша Марвин.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россию ждет бензиновый голод

Из-за дефицита нефти на мировом рынке автомобилисты останутся без топлива

На инаугурации Зеленского произошел конфуз

Вступление украинского президента в должность не обошлось без перепалки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей