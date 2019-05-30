"Макака": Серябкина вывалила еду на пол в магазине

Игры с продуктами разозлили подписчиков

Ольга Серябкина устроила в магазине провокационную фотосессию. Для съемки нарядилась в платье и сделала яркий макияж, но этого оказалось недостаточно – бывшая солистка группы "Серебро" решила еще и с едой поиграть.

На одной из фотографий звезда, не стесняясь, обсыпает себя пачкой хлопьев прямо в супермаркете, на другом кадре видно, что на полу разбросаны и другие продукты. Творческий погром поклонники знаменитости не оценили и упрекнули ее в недостойном поведении.

"Кому-то достанется от продавца этого магазина", "Ты зачем в магазине мусоришь? Макака", "В стране кризис, а она продуктами разбрасывается", "Кто будет убирать?", "Фигней страдаешь", "Раскидали корм для кошек? Зачем?",

– возмутились пользователи.

Более благосклонны они были к снимкам Серябкиной в белье. Певица не только позировала в стрингах, но и рассказала некоторые подробности своего запрещенного клипа. Собаки, которых в ролике спускают на знаменитость, незадолго до съемок приснились Ольге, поэтому эпизод с животными появился в видео.