"Макака": Серябкина вывалила еду на пол в магазине

Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
Ольга Серябкина устроила в магазине провокационную фотосессию. Для съемки нарядилась в платье и сделала яркий макияж, но этого оказалось недостаточно – бывшая солистка группы "Серебро" решила еще и с едой поиграть.
На одной из фотографий звезда, не стесняясь, обсыпает себя пачкой хлопьев прямо в супермаркете, на другом кадре видно, что на полу разбросаны и другие продукты. Творческий погром поклонники знаменитости не оценили и упрекнули ее в недостойном поведении.
"Кому-то достанется от продавца этого магазина", "Ты зачем в магазине мусоришь? Макака", "В стране кризис, а она продуктами разбрасывается", "Кто будет убирать?", "Фигней страдаешь", "Раскидали корм для кошек? Зачем?",
– возмутились пользователи.
Более благосклонны они были к снимкам Серябкиной в белье. Певица не только позировала в стрингах, но и рассказала некоторые подробности своего запрещенного клипа. Собаки, которых в ролике спускают на знаменитость, незадолго до съемок приснились Ольге, поэтому эпизод с животными появился в видео.
К мирским властям Киева воззвали церковные
Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение