"Как извращенка": Серябкина засветила трусы

Певица снялась в сексуальном образе

Ольга Серябкина поделилась фотографиями в прозрачном наряде, через который видно нижнее белье девушки. На одном из снимков в кадр попали и трусики бывшей солистки группы "Серебро", что особенно порадовало подписчиков.

Более 100 тысяч человек оценили кадр с грустной артисткой и указали ей на пикантную деталь.

"У тебя трусы видно", "Фоткаешься как извращенка", "Трусики же видно", "Все уже поняли, что ты сексуальная, что у тебя есть на что посмотреть и за что потрогать", "Ольга, конечно огонь. Но для чего палить трусы перед всеми? Хоть на тебе, уже хорошо",

– прокомментировали снимок в Instagram.

В своем посте звезда пожаловалась, что постоянно работает, поэтому совсем не замечает лета. У певицы плотный концертный график, например, недавно она выступала в Ялте, где смогла немного отдохнуть на природе в весьма странном наряде: купальнике и кожаных сапогах.