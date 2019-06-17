"Всегда без трусиков": Глюкоза в задравшемся платье шокировала публику

Популярная артистка устроила горячую фотосессию

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) поделилась с поклонниками новым снимком, сделанным на заднем сидении автомобиля. И без того откровенный наряд звезды задрался наверх, обнажая стройные ноги, которые красотка закинула на переднее кресло.

В Сети эротичный кадр восприняли по-разному. Преданные поклонники артистки восхитились ее внешними данными:

"До чего же вы хороша", "Великолепная, сексуальная сладость", "Стильная, ухоженная, красивая. Молодец", "Какая же красотка", "Секси доза", "Возбуждающая красотка", "Восхитительная девочка", "На высоте", "Ноги потрясающие".

Другие пользователи, наоборот, посчитали, что знаменитости пора остановиться. Она должна задуматься о своем возрасте и вести себя поскромнее.

"Тебе уже скоро 50, а ты все строишь из себя Мадонну", "Была дурочкой так и осталась, больше и нечем похвастаться?", "И это не девочка, а взрослая женщина, мама двух девочек", "Она всегда без трусиков", "Сильно прется от своего тела! Была нормальная певичка. И так опошлилась вдруг под старость лет!",

– раскритиковали такие сексуальное фото Натальи.

Сама Глюкоза, похоже, не замечает выпадов злопыхателей и продолжает удивлять публику смелыми выходами. Как сообщает "Пятый канал", внимание поклонников всегда привлекают стройные ноги Ионовой.