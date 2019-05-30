Звезда вновь порадовала сексуальным видом

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза показала своим поклонником, как в жаркий денек собственноручно моет машину.

Одетая в стильный серебристый купальник и босоножки на высоченных каблуках Наташа присела с вспененной губкой перед большим черным автомобилем.

"Очень крутое фото Наташа ты бомба самая красивая", "Одна красавица моет другую", "Это рекламный пост? Или Вы реально любите своего коня и сами его моете ???", "Две красотки", , "Наталья, ты супер", "Мечтаааа", "Нимфа, золотоволосая....", "Шикарная", "Огонь женщина! Все как надо!!!", "Наташа!!! Нечто сама, своими руками!!!! Уважуха)))", -

написали комментаторы на страничке звезды в Instagram.

Немедленно нашлись и такие, кто захотел, чтобы их железного коня тоже помыла сама Глюкоза:

"Автомойка не закрыта??круглосуточная??Я еду,помойте меня!!;)))", "Где вы моете машины? Мою машину успеете сегодня помыть?", "Я так то по записи, нука расступились все)))", "Я подьеду?– че по чем!)))) круто!", "Дорогая мойка, наверное........", "Куда ехать, где мойка эта, можно сразу записаться на полную чистку автомобиля?"

Кое-кто не без ехидства посочувствовал звезде:

"На подработке?)", "Что петь запретили? Машину моете денег нет?", "Не женское это дело".

А самый романтичный поклонник даже написал Наташе стихи:

"Ведро. Машина. Зной и Лето. Она красива. Есть Вода. Так много солнца. Много лета. Влюбился. Блин. Она Звезда" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).