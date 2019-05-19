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"Как ходули": Глюкоза опозорилась из-за фотошопа

Наталья Чистякова-Ионова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда перестала раздеваться, но порцию критики все равно получила

Наталья Чистякова-Ионова тщательно следит за своим видом не только в реальной жизни, но и на фото.

Желание достичь совершенства порой приводит к весьма комичным результатам. К такому выводу пришли пользователи, внимательно рассмотрев свежий снимок красотки. Певица снялась в черной футболке и голубых джинсах с завышенной талией, которые и так визуально удлинили шикарные ноги. Позади Глюкозы стояла ударная установка. "Почти круглый" барабан выдал уловку звезды.

Подписчики подняли ее на смех из-за неумелого вытягивания ног в фотошопе. Впрочем, обман раскусили не все – часть фанатов искренне одарила ее комплиментами (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

"И так хороша же, зачем этот почти круглый барабан?" "Как ходули,че за ракурс взяли смешной", "Я тоже подумала на ходулях.зачем так фотошопи́ть", "Ножки то что надо. Круто выглядишь", "Наташа красавица  идеальная супер", – высказались комментаторы.

Ранее Глюкоза показалась в откровенном купальнике.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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