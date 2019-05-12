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Глюкоза показалась в купальнике на веревочках

Наталья Чистякова-Ионова. Фото: www.globallookpress.com
Певица подразнила фанатов откровенным снимком

Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, выложила на своей странице в Instagram эротическое фото.

На снимке певица стоит на скале, выпятив ягодицы. При этом на Ионовой телесного цвета купальник, который практически полностью оголил ее тело, едва прикрыв интимные места.

Подписчики оценили не только тело артистки, но и ее прелести. "Сладенькая однако!😍", "Давай уже голенькой", "Зачем же так с мальчиками 😮", "Классное тело😘", "Породистая 🔥🔥🔥🔥Супер тело", "секси леди, аппетитная попка, как орех, так и просится на грех 👍", "Идеальная фигура👍", "Невероятное фото😍😍".

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Однако некоторые фанаты возмутились слишком откровенным кадром Глюкозы. "Ну так..", "Позорище", "Ну уж голой пора....", "Аморальная", "Это способна только это показать,куда смотрит муж", "Чего то через чур..", "И зачем такое фото?взрослая уже. ..", "Страшненькая....".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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