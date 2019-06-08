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"Муж отпустил?": Глюкоза шокировала нарядом публику

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Артистка прошлась по красной дорожке в экстравагантной одежде

Наталья Ионова, известная как Глюкоза, появилась на премии "Муз-ТВ" в необычном наряде.

Низ платья певицы не представляет ничего необычного. К тому же одежда полностью скрывает длинные ноги Глюкозы. Однако наибольший интерес представляет верхняя часть наряда.

Левую сторону артистки покрывает полностью прозрачная ткань. Чтобы хоть как-то замаскировать голую грудь, она налепила маленькие кусочки ткани, которые, однако, закрыли лишь очень малую часть бюста.

Такой наряд шокировал поклонников Глюкозы. "Нимфа👗", "Красотка!!!🔥🔥🔥", "Выглядит шикарно", "Муж отпустил?", "Фантастическое платье , твоё до каждой детали 😍", "Самая красивая и крутая 👍👏", "Господи , какая же ты шикарная😱".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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