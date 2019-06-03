"Безликая моль": Глюкозу обругали в Сети

Нибиру
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Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, показала поклонникам новый имидж.
Звезда часто радует своих почитателей смелыми нарядами, однако на этот раз она решила поменять стиль. Белое платье в пол, длинные рукава, умеренное декольте, нюдовый макияж – эти новшества не всем пришлись по вкусу.
"Как смерть, ужас", "Постное безжизненное лицо и ужасное плать, как унищенки!", "В этом платье вы как "безликая моль".Сама ведь вы очень хорошенькая!!!оно вас гасит", "Чет какая то замороженная,безжизненнаЯ", "Господи как с фильма ВИЙ!" -
написали недовольные комментаторы на страничке певицы в Instagram.
Однако большинство поклонников одобрили новый образ своей любимой звезды:
"Королева-снежная безупречно-белоснежная", "Наташенька, к Твоей фигуре, ну все воистину идет, в натуре! Прости за каламбур! Обожаю!", "Лучше красоты может быть только простота! Очень простое, но в тоже время утонченное платье по фигуре, очень Вам идет".
А один из поклонников признался, что предпочел бы увидеть Глюкозу в более открытом наряде:
"Хорошо выглядите, но в купальнике намного лучше))" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).
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