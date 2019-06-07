Известная певица собрала свои самые пикантные фото

Наталья Ионова, известная как Глюкоза, празднует 33-й день рождения. В честь этого она разместила в Instagram селфи и сообщила: "Как прекрасно все-таки жить".

Свои пожелания на ее странице разместили десятки знаменитостей: актеры, певицы и дизайнеры. Не осталась в стороне и Ксения Собчак.

"Натууууся! Люблю!!! Завтра гуль-гуль",

– написала телеведущая

Сегодня смелая блондинка считается одной из самых сексуальных девушек страны, а когда-то она была просто пацанкой, которая решила выложить свою песню в Интернет. Можно считать ее первой российской знаменитостью, прославившейся через Сеть.

Тогда, в 2001 г., трек начинающей певицы услышал Максим Фадеев и предложил подписать контракт. Так появилась "Глюкоза" – группа, в которой изначально Наталья была солисткой. Позже Ионова призналась, что тогда, в 15 лет, начала употреблять алкоголь и увлеклась запрещенными веществами, и только работа помогла ей вырваться из порочного круга.

Впервые зрители увидели Глюкозу только в 2003 г., до этого времени в клипах ее заменял мультяшный персонаж. А в 2009-м Наталья Ионова кардинально сменила образ: брюки и ботинки остались в прошлом, пришло время для платьев и лиричных композиций. Тогда повзрослевшая и женственная артистка начала привлекать тысячи мужчин.

В личной жизни знаменитости обходится без скандалов. Почти 15 лет она замужем за бизнесменов Александром Чистяковым, с которым познакомилась в самолете. Глюкоза думала, что их встреча случайна, но предприниматель узнал о девушке заранее. С супругом, который старше ее 13 лет, они вместе воспитывают двух дочерей – Лидию и Веру.

Примерная мать и жена в обычной жизни, в Instagram Наталья – настоящая секс-бомба. Как относится супруг к фотосессиям в купальнике и белье, не известно, сам мужчина фото жены не комментирует, а свою страницу обновляет крайне редко.

Оставаться в идеальной форме Глюкозе позволяют регулярные физически нагрузки. Девушка часто делится с подписчиками подробностями своих тренировок и хвастается идеальной растяжкой.

Подписчики по-разному относят к снимкам Глюкозы. Одни засыпают красотку комплиментами, другие, наоборот, призывают ее быть скромнее и соответствовать статусу матери и жены.

"Роскошная женщина", "Идеально тело", "Просто бомба", "Умеете зажечь", "Сколько же трудов в этом теле", "Богиня", "Настоящая секс-бомба", "Просто космос", "Настоящая красотка", "Сочная", "Невозможная красота",

– восхищаются фанаты.