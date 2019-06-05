"Она лучшая": у Гузеевой появился молодой поклонник

Артистку буквально не оставляют в покое

Юморист Гарик Харламов неоднократно размещал в социальных сетях посты, посвященные Ларисе Гузеевой и передаче "Давай поженимся". На этот раз внимание шоумена привлек танец, который исполнили участники телепрограммы.

Смешное видео просмотрели почти полтора миллиона человек, Сергей Лазарев также оценил юмор Харламова.

"Шедевр", "Пригласите Гузееву на Камеди", "Вы теперь фанат "Давай поженимся"?", "Ждем Гузееву в видео", "И это федеральный канал", "Как же вам нравится Гузеева", "Гарик теперь поклонник Гузевой и этого цирка",

– написали пользователи.

Юморист и раньше выкладывал в свой аккаунт смешные видео с телеведущей. Комментаторы считают, что в знаменитой актрисе его привлекает не только красота, но и острый ум, и природный юмор. Кто-то посчитал, что Харламов своими роликами высмеивает "Первый канал", который пускает в эфир этот "ужас", "стыд" и "позор" – так назвали передачу зрители.

Интересно, что когда знаменитость опубликовала первый ролик, пользователи встали на защиту Гузееву и призвали юмориста не издеваться на красивой актрисой.

На "Давай поженимся" бывают не только веселые моменты, например, в последнем выпуске Лариса Гузеева рассказала о своих любовных отношениях с мужем, который отбывал срок в местах заключения.

"Я вышла замуж за этого зека в лучшие свои годы. Он украл мои лучшие 7 лет. Зачем я это сделала? Я была такая красивая. Я была такая перспективная. Я была такая узнаваемая в те годы. На меня женщины оглядывались, не только мужчины. Какого черта я эти годы с ним прожила?",

– рассказала Лариса драматичную историю из жизни.

Какого именно супруга она имела в виду, не понятно. Сейчас она счастлива в браке с ресторатором, от которого родила дочь. Подписчики восхищены красотой девушки.