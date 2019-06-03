Снимки молодой актрисы восхитили поклонников

Лариза Гузеева поделилась с подписчиками снимками с детьми. Однако все внимание пользователей было приковано совсем не к отпрыскам знаменитостей, а к внешности телеведущей. Брюнетка с яркими губами и в гороховом платье – красивую Гузееву начали сравнивать с Моникой Беллуччи.

"Лариса красивая всегда и всеми любимая", "Мой эталон женщины!", "Прекрасная", "Лариса, вы восхитительная женщина!", "Ну прямо Моника Беллуччи", "Брюнеткой так хорошо", "Красавица", "Бомба", "Вы так похожи на Монику Беллуччи",

– расхвалили телеведущую.

Сын и дочка без внимания не остались. Если повзрослевшую дочь Гузеевой обычно ругают за вызывающее поведение, то от вида девочки на руках у матери все остались в восторге.

"Леля необычная. Прям инопланетная!", "Красивые дети у красивой мамы", "Дети классные", "Леля очень хорошая", "Дочь красавица",

– похвалили комментаторы.

Ранее дочь Гузеевой публично обругала знаменитую мать.