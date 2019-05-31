"Ты глупая очень": дочь публично обругала Гузееву

Нибиру
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Лариса Гузеева ведет собственную кулинарную передачу, где делится секретами. Иногда в съемках участвует ее дочь Ольга. Но, похоже, девушка недовольна совместной работой со знаменитой матерью и критикует ее за сказанные слова.
"Ты глупая очень",
– смело обратилась к Гузеевой Ольга с недовольным выражением лица.
Такую реакцию девушки вызвало банальное желании популярной актрисы поделиться подробностями съемок с подписчиками. Оказывает, 19-летняя дочь отнимает у Ларисы кучу энергии.
"Лельку готовят к съемкам. Вы не представляете сколько энергии мне нужно, чтобы уговорить ее сняться. За еду работает мой ребенок не покладая рук. Леля, я люблю тебя очень",
– призналась Гузеева, после чего Ольга ее обругала.
Странное поведение девушки давно заметили подписчики артистки. Они считают, что Леля всегда выглядит хмурой.
"Странная девочка! Избаловали сильно. Обратите внимание", "Почему-то девушка хмурая и даже во взгляде ни намека на доброту", "Почему-то она всегда грустная..",
– высказались пользователи.
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