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"Ты глупая очень": дочь публично обругала Гузееву

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Девушка не сдержала своих эмоций

Лариса Гузеева ведет собственную кулинарную передачу, где делится секретами. Иногда в съемках участвует ее дочь Ольга. Но, похоже, девушка недовольна совместной работой со знаменитой матерью и критикует ее за сказанные слова.

"Ты глупая очень",

– смело обратилась к Гузеевой Ольга с недовольным выражением лица.

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Такую реакцию девушки вызвало банальное желании популярной актрисы поделиться подробностями съемок с подписчиками. Оказывает, 19-летняя дочь отнимает у Ларисы кучу энергии.

"Лельку готовят к съемкам. Вы не представляете сколько энергии мне нужно, чтобы уговорить ее сняться. За еду работает мой ребенок не покладая рук. Леля, я люблю тебя очень",

– призналась Гузеева, после чего Ольга ее обругала.

Странное поведение девушки давно заметили подписчики артистки. Они считают, что Леля всегда выглядит хмурой.

"Странная девочка! Избаловали сильно. Обратите внимание", "Почему-то девушка хмурая и даже во взгляде ни намека на доброту", "Почему-то она всегда грустная..", 

– высказались пользователи.

Дарья ПЕТРОВА
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