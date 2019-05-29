"Я подглядываю": Гузеева показала секретное видео

Телеведущая сняла изнанку популярной программы

Лариса Гузеева решила показать фанатам закулисье программы "Давай поженимся". На видео, опубликованном в сторис артистки, можно, рассмотреть как выглядит студия на самом деле. И заметно, что ее размеры намного скромнее, чем кажется с экранов телевизора, зрителей тоже не так уж и много.

"Ой, готовятся, а я подглядываю. <…> Ждут меня, помашите",

– авторитетно обращается звезда к пришедшим.

Актриса также представила своих помощников, задержавшись на молодом человеке, к которому ласково обратилась по имени. В кадр попала и подготовка главной свахи Розы Сябитовой. Строгая и любящая покритиковать телеведущая без камер постоянно смеется и мило общается с гримерами.

Если Лариса Гузеева уже прошла курс косметического лечения на берегу моря, то Роза Сябитова решила взяться за себя только сейчас. Помогать в похудении ей помогает Елена Малышева: она трудится над женщиной в бассейне. Ведущий программ о животных Николай Дроздов тоже заявил, что свахе необходимо похудеть.

В своем желании сбросить лишние килограммы Сябитова дошла до крайностей – хочет и своего домашнего кота с весом почти 6 кг посадить на диету.