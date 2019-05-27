"Психушка плачет": Гузеева вцепилась в волосы юной работнице

В Сети осудили странную выходку звезды

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева поделилась необычным фото со своими поклонниками и поклонницами.

"Утро. Прекрасная моя Наташа-стилист. Обожаю и почти год ждала ее согласия на сотрудничество. Обычное утро перед съемками", -

написала Гузеева на своей страничке в Instagram и показала снимок, на котором она держит за волосы брюнетку, расположившуюся у ног звезды.

Подписчикам прекрасной Ларисы фотография не понравилась – они решили, что Гузеева унижает достоинство своего стилиста.

"Прекрасная ваша Наташа -стилист,ваша РАБА,что так с ней обращаетесь?! Ужас какой-то", "Зачем так за волосы хватать", "а Наташе нравится?", "как-то унизительно выглядит", "Кто там у Булгакова жег горничной лицо щипцами для завивки?;)", "Блин думала драка))", "Боже, Лариса. Не падайте в наших глазах . Зачем так делать !?", "В мне кажется по вам психушка плачет. На месте этой девочки так вам по роже (лица) проехал, мало бы не показалось. Стыдно должно быть такое выкладывать. Позор", "фото..страшное..даже не знаю что сказать", "Такая шутка. Называется унижение человеческого достоинства. Если вы считаете это шуткой, выставите такую же фотографию у чужих ног и пусть вас за волосы таскают", "Мне кажется вы ее пытаете?"

Впрочем, некоторые поклонники Гузеевой поспешили успокоить разгневанных комментаторов:

"Просто волосы человеку придерживает, чтобы не мешали...", "Любимая Лариса", "класс. Мы конечно понимаем что это прикол. Супер".

Самая непонятливая поклонница недоумевающе спросила:

"А что происходит на фото?" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

И, кстати, она была не единственной, кто так и не понял утренней мизансцены звезды.