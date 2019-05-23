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"Обожаю женщин": Гузеева отметила юбилей в бане

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Телеведущая сделала неожиданное признание

Сегодня артистка празднует 60-летие.

Роскошную Ларису Гузееву, судя по всему, весь день переполняют эмоции. Ведущей "Давай поженимся", видимо, взгрустнулось – в свой праздник она вспомнила о недавно ушедшей маме. Артистка опубликовала в своем Instagram душераздирающий пост.

"Ангел мой! Единственная моя! Спасибо за Жизнь! Всё для Тебя! Ты лучшее что было у меня. Моя драгоценная! Незабвенная! Моя! Прости что не уберегла", – написала она под черно-белой фотографией. Комментарии Гузеева отключила.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Чуть позже Лариса все же воспряла духом – не без помощи друзей. В сторис она рассказала, что отдыхает в загородном доме с банькой.

"В гостях у сказки.. приехала в баню к друзьям…" – показала она уютный дворик с зеленой лужайкой и цветущими кустами.

А позже призналась в любви к женщинам.

"Вот ненавижу когда женщины говорят о других женщинах: "Терпеть их не могу!" А я женщин обожаю ... Вот смотрите как две подружки хлопочут и делают мне после бани стол",

– поделилась она.

Ранее Гузеева расплакалась на съемках из-за "кладбищенских" цветов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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