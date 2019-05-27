"Советую похудеть": Сябитову раскритиковал известный ведущий

Телезвезда пытается стать стройной всеми силами

Роза Сябитова уже месяц борется с лишним весом под руководством Елены Малышевой. За этот период ей удалось сбросить около 4 килограммов. Кроме правильного питания и спорта ей помогает поддержка коллег. Например, жесткий, но правильный совет дал ей телеведущий Николай Дроздов.

"Роза, я тебе очень советую и желаю похудеть. Кстати, это слова я не принимаю: "худеть". Когда ты снижаешь вес, ты не худеешь, а "лучшеешь",

– сказал Дроздов.

Поклонники Сябитовой были в восторге от появления в социальных сетях именного этого ведущего.

"Какой же милый человек Николай Николаевич!", "Обожаю "дедушку Дроздова", "Какой он славный", "Мы росли на его передачах", "Дроздов тончайший, воспитанный, образованный человек, профессионал с большой буквы! А сейчас только Розы Сябитовы",

- высказались подписчики.

Сама знаменитость всеми силами борется за свою красоту и стройность. Например, занимается аквааэробикой. Поклонники всячески поддерживают звезду, но рекомендуют ей взять с собой на занятия еще и дочку.

"Дочку с собой возьмите, ей не помешает похудеть", "У вас прекрасный результат", "Ешьте больше свежих продуктов", "Спорт – это круто", "Вы молодец",

– похвалили пользователи.

До этого Роза Сябитова призналась, что была без ума от итальянского красавца.