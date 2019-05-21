"Катастрофа": Барановскую осудили за фото в ванной

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Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях трогательные фотографии с сыном. Однако, не все оценили забавные кадры, ведь на снимках телеведущая купает 6-летнего мальчика.
Подписчики бывшей возлюбленной Андрея Аршавина считают, что мать не должна мать мыть сына в таком возрасте, это может навредить психике мальчика в будущем.
"Такой взрослый должен сам купаться, тем более мальчик", "Опасно", "Он не слишком взрослый?", "Катастрофа", "Он уже большой мальчик",
– высказались пользователи.
Большинство подписчиков встали на защиту Юлии, они считают, что в действиях телеведущей нет ничего предосудительного и только показывает, что у нее с сыном доверительные отношения. Кто-то вы решил, что пост – это просто реклама, а Арсений Аршавин снимался в плавках.
"Замечательные семейные фото", "Вы такие классные", "Замечательная мама", "Очень приятно смотреть", "Ребенок еще не такой взрослый и наверняка в плавках",
– подержали Юлию поклонники.
Ранее в Сети появились постельные кадры изменившейся Юлии Барановской.
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