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"Катастрофа": Барановскую осудили за фото в ванной

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Подписчики в шоке от близкого общения телеведущей с детьми

Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях трогательные фотографии с сыном. Однако, не все оценили забавные кадры, ведь на снимках телеведущая купает 6-летнего мальчика.

Подписчики бывшей возлюбленной Андрея Аршавина считают, что мать не должна мать мыть сына в таком возрасте, это может навредить психике мальчика в будущем.

"Такой взрослый должен сам купаться, тем более мальчик", "Опасно", "Он не слишком взрослый?", "Катастрофа", "Он уже большой мальчик",

– высказались пользователи.

Большинство подписчиков встали на защиту Юлии, они считают, что в действиях телеведущей нет ничего предосудительного и только показывает, что у нее с сыном доверительные отношения. Кто-то вы решил, что пост – это просто реклама, а Арсений Аршавин снимался в плавках.

"Замечательные семейные фото", "Вы такие классные", "Замечательная мама", "Очень приятно смотреть", "Ребенок еще не такой взрослый и наверняка в плавках",

– подержали Юлию поклонники.

Ранее в Сети появились постельные кадры изменившейся Юлии Барановской. 

Дарья ПЕТРОВА
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