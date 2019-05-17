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"Неужели парик": Барановская лишилась шикарной косы

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая решилась на смелый эксперимент

Юлия Барановская не боится менять свою внешность, для новой съемки знаменитость перекрасилась в блондинку и обстригла волосы. Всю сексуальность нового образа телеведущая продемонстрировала в постели, нарядившись в обтягивающий наряд с глубоким вырезом.

Изменившуюся внешность оценили множество подписчиков, они считают, что теперь Барановская похожа на голливудских актрис.

"Очень крутой образ", "Роскошная", "Похожа на Дженифер Энистон)) тебе идет)", "Очень красивая", "Выглядите моложе", "Свеженько и очень мило", "Помолодели лет на 15", "Куколка!", "Очень крутое перевоплощение",

- похвалили поклонники.

Некоторые переживают за состояние волос телезвезды и рекомендуют вернуться к натуральному образу. Барановская на все домыслы ответила, что для эротичной съемки использовала парик.

"У вас родной цвет невероятный! Такой русый среди звезд - один был!", "Свой натуральный и такой модный сейчас цвет вам намного больше идет!", "Это же парик", "Неужели парик?", "Жаль ваши волосы",

– написали подписчики.

Ранее Юлию Барановскую обругали за эротичные фотографии на столе. 

Дарья ПЕТРОВА
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