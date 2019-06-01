"Малахов лайт": орущую Гузееву заплевали за бомжей

Ведущая "Давай поженимся" сцепилась с критиками

В ответ на замечание одна из подписчиц была послана куда подальше.

Очередной выпуск популярного ТВ-шоу не на шутку взволновал россиян. Передача с участием довольно одиозных личностей вкупе с откровениями самой Ларисы Гузеевой об алкоголизме и долбежке гантелей по виску вызвали у кого-то восторг, а кого-то ввели в настоящий ступор.

Так, некоторых зрителей привела в ярость излишняя эмоциональность Гузеевой, которая в эфире просто "орала". Другие отметили, что артистка часто тянет одеяло на себя, видимо, страдая от недостатка внимания и стремясь излить душу перед широкой аудиторией. Сама же телеведущая, как известно, за словом в карман не полезет – так, одна из сделавших ей замечание подписчиц была послана по известному адресу.

"А зачем вы так орали сегодня на "Давай поженимся"? Откуда столько злости? Вас только алкаши и бездельники смотрят?" – задалась та вопросом.

На что Гузеева лаконично ответила: "в ж*** пошла!"

Отметим, что часть комментаторов ужаснулась, во что превратилась передача, где уже снимают алкоголиков и бомжей, назвав происходящее днищем (орфография и пунктуация сохранены).

"Алкашки собрались..и каждая дует в свою дуду..о своем орут..даже не сушают героиню.." у кого что болит, тот о том и говорит"... "только Василиса молчит..видимо ,слава Богу, родилась и прожила вне алкаголизма..." "Я так понял что следующие передачи будут с дурдома, Геоген Солнцев отдыхает, деградация 100%" "Ни давай поженимся а давай побухаем", "На меня наверняка накинутся поклонники Гузеевой, но выпуск – очередной ее бенефис: про жАнихов своих рассказала, жизни научила, даже хейтерам ответила. А герои – ну, вроде с претензией на фриковатость, но что-то неинтересно, скорее страшно и грустно, если вот таких большинство", "Кошмар какой-то.... это дно ! Где понабрали этих алкашей , это ж надо так низко опускаться", "Передача о прошлом Гузеевой , все остальные это так, добавок. Какая эксцентричная баба, наверное ей всегда не хватало внимания", "Что-то передача вообще в днище превращается( Малахов лайт", – высказались они.

Ранее публику возмутило фото, где Гузеева держит за волосы молодую помощницу-стилиста.