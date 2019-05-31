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У Гузеевой "поехала крыша" от запоев

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Артистку жестоко избивал муж

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что много лет назад едва не разрушила свою жизнь запоями. Телеведущая "бухала", когда состояла в браке со своим первым мужем -– алкоголиком и наркоманом.

"Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке. Я в этом жила!"

– рассказала Гузеева гостье программы "Давай поженимся", которая боролась с алкоголизмом, чтобы поддержать героиню.

Артистка добавила, что ее бывший супруг бил ее, порой стучал гантелей по ее виску и смотрел, расширяются у нее зрачки или нет. В какой-то момент Гузеева поняла, что следующий раз вполне может стать для нее последним. Тогда знаменитость решила вылечиться и уйти от жестокого мужа, и ей удалось спасти себя.

Гузеева также поведала, что у нее случались срывы, но она смогла полностью избавиться от пагубной привычки. Телеведущая знаменита тем, что открыто говорит о себе и своем прошлом. Артистка не боится показаться обычным человеком, которому присущи слабости, хотя ее задевает тот факт, что злопыхатели попрекают ее прошлым. 

Полина ИВАНОВА
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