"Секс с бабульками": Гузееву шокировала выходка Сябитовой

Нибиру
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Одна из участниц программы "Давай поженимся" призналась, что выиграла пластику груди весьма интересным способом – засунув жезл сотрудника ГИБДД себе в рот. Роза Сябитова не оставила без внимания такой интересный факт из жизни невесты и попросила ее продемонстрировать талант на банане, который принесла с собой.
"А у меня вот, что есть. Я подготовилась. Продемонстрируйте!",
– подначивала сваха.
Невеста ничуть не смутилась и показала всей студии свои возможности. Больше всех происходящим была шокирована Лариса Гузеева: глаза знаменитости увеличились, она не могла сказать ни слова. Астролог передачи в ужасе схватилась за сердце.
Только находящиеся в студии мужчины были по-настоящему счастливы. Они улыбались и аплодировали красотке.
Известно, что этот момент "Давай поженимся" в эфире не появится. Он был опубликован только в интернете, но вызвал шок даже у молодой аудитории.
"Ни стыда ни совести, ни скромности ни ума…", "Капец", "Роза находка для передачи", "Какая пошлость", "Второй "Дом-2", "Сябитова – позор татар...У нее бешенство матки", "Пора менять название на "Секс с бабульками",
– раскритиковали пользователи.
Очарованная умением невесты Лариса Гузеева не удержалась и рассказала об источниках заработка в молодости:
"Я в институте на спор зарабатывала тем, что могла кулак в рот засунуть",
Ранее об интимных подробностях жизни Гузеевой рассказала ее
старая подруга.
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