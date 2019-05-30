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"Секс с бабульками": Гузееву шокировала выходка Сябитовой

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Вызывающий эпизод программы не покажут в эфире

Одна из участниц программы "Давай поженимся" призналась, что выиграла пластику груди весьма интересным способом – засунув жезл сотрудника ГИБДД себе в рот. Роза Сябитова не оставила без внимания такой интересный факт из жизни невесты и попросила ее продемонстрировать талант на банане, который принесла с собой.

"А у меня вот, что есть. Я подготовилась. Продемонстрируйте!",

– подначивала сваха.

Невеста ничуть не смутилась и показала всей студии свои возможности. Больше всех происходящим была шокирована Лариса Гузеева: глаза знаменитости увеличились, она не могла сказать ни слова. Астролог передачи в ужасе схватилась за сердце.

Только находящиеся в студии мужчины были по-настоящему счастливы. Они улыбались и аплодировали красотке.

Известно, что этот момент "Давай поженимся" в эфире не появится. Он был опубликован только в интернете, но вызвал шок даже у молодой аудитории.

"Ни стыда ни совести, ни скромности ни ума…", "Капец", "Роза находка для передачи", "Какая пошлость", "Второй "Дом-2", "Сябитова – позор татар...У нее бешенство матки", "Пора менять название на "Секс с бабульками",

раскритиковали пользователи.

Очарованная умением невесты Лариса Гузеева не удержалась и рассказала об источниках заработка в молодости:

"Я в институте на спор зарабатывала тем, что могла кулак в рот засунуть",

Ранее об интимных подробностях жизни Гузеевой рассказала ее старая подруга. 

Дарья ПЕТРОВА
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