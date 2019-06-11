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Меньше слов, больше тела: полуголая Чехова обратилась к мужчинам

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/
Телеведущая продемонстрировала сексуальную фигуру

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимок, на котором показана в нижнем белье. Эротичной фотографией звезда хотела привлечь внимание представителей сильного пола и обратилась к ним, отказавшись от философии.

"Мужчины, я о вас помню, и мы <…> обещаем и дальше вас радовать красивыми фотками в бельишке. Давайте поднажмем и доведем ваше количество до 30%. Я люблю всё круглое, особенно числа",

– написала звезда экрана.

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Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Оказалось, что за пышными формами красотки следят 29% мужчин, то есть почти полмиллиона человек. Восторженные комментарии под кадром оставили не только они – девушки благодарили Чехову за то, что она показывает красоту своей фигуры.

"Анфиса, вы в прекрасной форме", "Еще одно доказательство, что не нужно греметь костями, чтоб быть сексуальной", "Роскошная вы, Анфиса, смелая и мудрая", "Настоящая женщина", "Грех такую красоту скрывать под одеждой", "Анфиса потрясающая", "Правильно, больше раздеваться и меньше слов",

– восхитились поклонники.

Ранее Анфиса Чехова призналась, что не всегда была такой уверенной в себе: когда-то она чувствовала себя некрасивой нежеланной и невидимой.

Дарья ПЕТРОВА
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