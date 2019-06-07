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"Всю жизнь мечтала": Чехова избавилась от пышной груди

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova
Телеведущая кардинально сменила образ

Анфиса Чехова приняла участие в программе "Главная роль", где звездам предстояло перевоплотиться в героев известных фильмов. В одном из этапов шоу знаменитость преобразилась в главную героиню ленты "Влюблен по собственному желанию".

Перед Чеховой стояла задача стать скромной, менее красивой женщиной без намека на сексуальность. Испортить внешность актрисы было непросто, но сама она признается, что раньше чувствовала себя именно такой.

"В моей жизни были периода, когда я ощущала себя неуверенной, некрасивой, нежеланной и невидимой",

– откровенно рассказала Чехова.

Подобрать одежду и скромную прическу удалось быстро, но пышный бюст звезды все равно выдавал в ней сексуальность. Избавиться от него было решено с помощью малярного скотча. Грудь красотки сразу же уменьшилась, а Чехова была этому только рада.

Фото: 1tv.ru

"Всю жизнь мечтала сыграть некрасивую, не сексуальную женщину!!!",

– призналась звезда.

Если для съемок Анфиса Чехова готова перевоплотиться в скромницу, то для отдыха выбирает откровенные купальники, обнажающие пышные достоинства фигуру. 

Дарья ПЕТРОВА
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