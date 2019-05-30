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Экстремальный отдых: в постели у Чеховой оказался крокодил

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova
Актриса поделилась деталями путешествия

Анфиса Чехова наслаждается солнцем в Турции, куда отправилась с мамой и сыном. В соцсети знаменитость показывает каждый свой день, а также делится самыми яркими впечатлениями. Например, она была очень удивлена, увидев на своей кровати крокодила. За безопасность звезды переживать не стоит – животное было сделано из полотенец, чтобы произвести впечатление на Анфису и ее сына.

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Чехова призналась, что на отдыхе любят расслабляться и бездельничать, а вот ее сын предпочитает экстремальный отдых с горками. Чтобы по-настоящему отдохнуть, телеведущая взяла с собой в Турцию няню – за это на нее обрушился шквал критики от подписчиц.

"Можно и от нянь отдохнуть ребенку", "Зачем вам няня в путешествии?", "Вы отдыхаете, а дети брошенные", "Вы ребенком там вообще занимаетесь?", "Он же большой, зачем вам няня?",

– возмутились пользователи.

Время без ребенка Чехова проводит насыщенно: не забывает о занятиях йогой и устраивает эротичные фотосессии в купальниках.

Споры поклонников вызывает фигура звезды: подписчики считают, что тело Чеховой всегда выглядит по-разному. На одних снимках, по их мнению телезвезда выглядит похудевшей, на других у нее видны складки.

"Вы очень стройная здесь, а на видео из бассейна смотритесь крупной", "Вы все стройнее и стройнее", "Куда делись большие груди", "Огонь", "Сочная", "Шикарная", "Красотень", "Божественна",

– прокомментировали пользователи. 


Ранее Чехова парализовала работу Кремля своим видом в нижнем белье.


Дарья ПЕТРОВА
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