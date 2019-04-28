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"До слез": голая Чехова заставила фанатов рыдать

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Анфиса прочитала стихи, полностью раздевшись

Анфиса Чехова продолжает радовать подписчиков своими стихотворениями, однако в этот раз телеведущая прочитала свое творение в голом виде.

Анфиса опубликовала два видео с собственным произведением искусства. При этом заметно, что артистка не стала одеваться и даже позабыла о лифчике. Подписчики восхитились не только стихами, но и видом Чеховой. "Анфиса ты молодец❤️", "Браво!!! Брраво!!! Трогает до глубины души😍", "Очень красиво.", "Как же это потрясающе❤️", "Камеру по ниже ))", "❤️плачу....👍Прямо в сердце! ❤️", "замечательные слова и стихи❤️ тронули", "До слез,Спасибо!!с праздником Вас!!!♥️".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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