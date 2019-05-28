"Подарок от доктора": после операции Чехова прячет лицо в шлеме

Актриса показала странное устройство

Анфиса Чехова тщательно следит за своей внешностью. Чтобы избежать пагубного влияния солнца, телеведущая воспользовалась странным головным убором, который полностью скрывает ее лицо.

"Не пугайтесь. Это подарок доктора – незаменимая вещь. С ним можно загорать без очков и крема – 100% защита от солнца для лица, это мое спасение",

– рассказала звезда в Instagram.

Своеобразный шлем скрывает лицо телеведущей, а вот объемный бюст в кадр попал. Певица давно перестала стесняется своих форм и активно фотографируется даже на фоне Кремля, а над завистливыми комментариями только иронизирует.

"Ой, чего я только не читаю. <…> И толстая я, и чересчур худая, и "как девочка" и "старуха". Милая, добрая, душевная и "кобыла", которую хочется отыметь под забором",

– эмоционально отреагировала Чехова.

Похоже, сообщения злопыхателей ее ни капли не волнуют и, находясь на отдыхе с сыном в Турции, телеведущая продолжает сниматься в купальниках. А ведь совсем недавно Анфиса Чехова перенесла операцию по коррекции зрения.