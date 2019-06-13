"Жги, девочка!": платье Барановской неприлично задралось на ветру

Прелести телеведущей оказались на виду у всех

Юлия Барановская удивила поклонников новым видео. На кадрах из ролика видно, как знаменитость в свободном платье кружится на фоне заката, в какой-то момент ее наряд подлетает вверх, обнажая заднюю часть тела. Произошедшее ничуть не смутило красотку, она смело поделилась пикантным роликом с полуторамиллионной аудиторией своей страницы в Instagram.

Поклонники по-разному относились к виду телезвезды, большинство комментаторов восхитились Юлией.

"Женщина с большой буквы! Настоящая, прекрасная мама, хороший друг, талантливая!", "Почти Мэрилин Монро", "Потрясающе!", "Юленька, что за платье? Ты красивая молодая женщина, милая для себя ты не так одеваешься!", "Хорошая пластика", "К Юлии отношусь нормально, но мне что одной не нравится? Здесь просто кошмар", "Какая же выше красивая и позитивная",

– похвалили Барановскую.

Сейчас телеведущая отдыхает с подругами в Греции. На отдыхе она решила полностью расслабиться, отказаться от макияжа, причесок и нарядных платьев – за что и поплатилась: злопыхатели подробно изучили не накрашенное лицо звезды экрана, обругали ее, а также нашли следы вмешательства косметологов.

Однако многие пользователи восхитились тем, как Юлия Барановская изменилась после развода: из брошенной жены она преобразилась в секс-бомбу.