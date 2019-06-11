"Похожа на Барби": Барановскую обвинили в любви к пластике

Губы девушки стали предметом обсуждения в Сети

Юлия Барановская поделилась новым снимком в Instagram. Лицо Барановской без обработки и яркого макияжа удалось рассмотреть внимательным подписчикам, которые уверены: телеведущая увеличивала губы. На такие мысли комментаторов натолкнули белые точки.

"Юля, и ты туда же. Что с губами? Стала похожа на всех Барби", "Как видно наколотость над губами…белые припухлости...Губки-то не слушаются совсем хозяйку...всегда в замороженном состоянии…", "Бесит ее рот", "Ужас", "Юля страшненькая",

– раскритиковали изменившуюся Барановскую.

Бывшую гражданскую жену Андрея Аршавина поклонники всегда хвалили за естественность: длинные русые волосы, скромные наряды и отсутствие пластики восхищало подписчиков. Сейчас Барановская отошла от образа брошенки и совершенствоует внешность – она кардинально изменила прическу, принимает участие в пикантных фотосессиях, в общем, стала настоящей секс-бомбой.

А вот в жизни Андрея Аршавина все не так хорошо: футболист не может выехать за границу, так как не заплатил своей бывшей жене Алисе и маленькой дочке алименты. За несколько месяцев долг достиг 1,5 млн рублей.