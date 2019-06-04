Слишком много задолжал: для Аршавина закрыли границы

Футболист отказывается платить своим детям

Сегодня, 4 июня, в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание по бракоразводному процессу Андрея и Алисы Аршавиных. Супруги по прежнему-официально женаты, хотя спортсмен решился настроен получить развод.

Адвокат жены Аршавина рассказал, что из-за долгов футболисту запрещен выезд за границу.

"Приставы обязаны сделать так, чтобы должник начал платить. Ему могут запретить самому водить машину, снять с руки часы, арестовать счета, карточки, имущество",

– цитируют слова адвоката "МК".

Долг Аршавина скопился за несколько месяцев: еще весной судья постановил, что он должен выплачивать дочери Есении 350 тысяч ежемесячно. Однако он этого так и не сделал. Сейчас задолженность спортсмена составляет почти 1, 5 миллиона рублей.

По слухам, на следующем заседании может появится бывшая супруга Андрея Юлия Барановская. Девушка сама долго боролась с тем, что отец ее детей не хотел помогать им финансово. В итоге Юлии решила обеспечивать детей самостоятельно и начала карьеру на телевидении.