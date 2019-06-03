От брошенной жены до телезвезды: похорошевшая Барановская разделась

Телеведущей исполнилось 34 года

Сегодня, 3 июня, Юлия Барановская празднует свой день рождения. За последние несколько лет девушка успела проделать путь от брошенной жены футболиста до популярной телеведущей.

Впервые имя петербурженки стало известно в 2005 г. когда Барановская родила сына известному футболисту Андрею Аршавина.

"С первым мужем мы познакомились на улице, на углу Невского и Садового, причем в самый неподходящий момент моей жизни. Я была обгоревшая, шла с пляжа, красная настолько, что думала, что у меня кожа будет слезать",

– рассказывала Юлия о первой встрече Peopletalk.

Даже рождение первенца не заставило пару официально оформить свои отношения, а в 2009 г. семья уже с двумя детьми переехала в Лондон. Тогда Барановская сильно переживала, ведь плохо знала язык, а друзей за границей не было совсем. Сейчас Юлия трепетно вспоминает свою английскую жизнь и на день рождения улетела в Лондон.

В 2012 г. Аршавин вернулся обратно в питерский "Зенит", а Барановская осталась в Англии: дети только начали учиться, а сама она была беременна третьим ребенком. Тогда же у Аршавина появилась новая возлюбленная, официально Юлия и Андрей расстались в 2013 году.

Одинокая мама вынуждена была искать средства для существования – на имущество Аршавина она не могла претендовать, а выплаты алиментов бывший гражданский супруг избегал. Тогда же Барановская начали свои первые шаги на телевидении, о котором грезила с детства.

Стройная красотка быстро перемещалась от одного проекта к другому, задержавшись в итоге на "Первом канале". Барановская смогла влиться в тусовку к главным звездам отечественного шоу-бизнеса, а за ее жизнью в социальных следят более полутора миллионов человек.

Подробности своей личной жизнь она не раскрывает, но комментаторы заваливают ее сотнями восторженных сообщений.

"Красотка", "Хорошеет каждый день", "Сексуальная очень", "Натуральная и красивая", "Аршавин дурак, что вас упустил", "Потрясающе выглядите", "Очень красивая", "Чудесная мамочка", "Секси-мама", "Соблазнительная красотка",

– восхищаются поклонники.