"Женщина – вамп": Барановская станцевала в прозрачном платье

Телеведущая показалась в откровенном виде

Юлия Барановская выложила в соцсети новое видео. На нем бывшая гражданская жена известного футболиста Андрея Аршавина отплясывает под песню знаменитого шансонье Стаса Михайлова. То, как она выглядит и двигается, покорило фанатов.

Особенно возбудил многих вид теледивы. Черное платье с прозрачными вставками на некоторых пикантных местах, отороченное мехом и длинным просвечивающим подолом, не скрывало ни голых плеч, ни ног, ни рук.

"Отличный вечер – красивый праздник Стасу", – написала Юлия под роликом. Поклонники горячо откликнулись на публикацию.

Почти все хвалили Барановскую. Они не пожалели комплиментов:

"Женщина – вамп!", "Супер, Юля, красавица, как всегда, с изюминкой!", "Очень красивый наряд", "Юлия, Вы бесподобны! Очень элегантны и изящны...", "Обворожительная и бесподобная, огонь", "Классная", "Великолепная", "Умница и красавица". "Шикарная".

Некоторые при этом поинтересовались: "Вы пели на концерте у Стаса?", "Как Вы все успеваете?", "Что на голове?" Но в целом фанатам понравилось видео.

До этого Юлия Барановская поместила на своей странице видео выступления юбиляра Стаса Михайлова. "Вчера был просто потрясающий концерт Стаса Михайлова... Вот так на сцене Кремля он вместе с целым залом отметил свои шикарные 50..." – написала она под роликом.

После этого звезда ТВ еще раз "от всей души" поздравила певца с юбилеем и поблагодарила "за шикарный вечер и невероятный концерт, за бурю эмоций", отметив, что знаменитости "плакали и смеялись, и танцевали вместе со всеми".

Не сдержалась на концерте шансонье и ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева. Она, не стесняясь, танцевала в первых рядах.

Между тем Юлия Барановская может не только показаться в откровенном видео. Будучи приглашенной на программу "Модный приговор" в качестве эксперта, она способна дать дельный совет.

Во время передачи теледива спросила у героини – многодетной матери, которая стесняется недостатков фигуры после родов, что та делала для похудения. Женщина рассказала, как пыталась сидеть на диете и заниматься спортом, но результата не увидела.

"Не уходит вес потому, что Вы себя не любите и в зеркале себе не нравитесь", – заявила Барановская. И назвала самое главное в похудении – уверенность в собственных силах и привлекательности.

Барановская может говорить о таком, ведь она воспитывает троих детей. Ведущая все свободное время проводит с семьей. Накануне она показала, как вместе с дочкой и сыновьями встретила Пасху.

Но не всегда и не все довольны телеведущей. Ранее ее ругали за самолюбование.