Телеведущая снялась в новом образе

Юлия Барановская опубликовала в Instagram свежий кадр, на котором позирует в черных брюках и светлой с металлическим блеском блузке с оголенными плечами. Звезда экрана стоит, глядя на свое отражение в зеркале.

"Всем доброе утро", – поприветствовала она под фото. А напоследок поинтересовалась: "Узнаете студию на фото?"

В Сети ее пост вызвал бурную реакцию. Немало было тех, кому он пришелся совсем не по вкусу. Такие, признав достоинства теледивы, раскритиковали ее:

"Скинь, милая, свои понты, будь собой", "Сама Скромность... Ну куда не посмотришь, везде Барановская! Я ее уважаю как женщину, но везде себя, детей рекламирует...", "Как ведущая – да! Но ее очень много!", "Как хорошо быть известной... и что тебе представляют студию и одежду! Мы б тоже так смогли...", "Как Барби".

Досталось и одежде Юлии. "А я не восхищаюсь", "Мое мнение – мне не нравится. Балахон накинули", "Некрасивый... неудобный наряд... кажется, ткань тяжелая и на вид неприятная у блузки", – отметили недовольные.

И только преданные фанаты поддержали дамочку лестными словами: "Вау... очень красиво", "Прикид бомба!", "Модель", Очень круто", "Вы супер" ,"Какая хорошая", "Юля, ты женщина, которая не перестает удивлять своих подписчиков. Какая ты разная, разносторонне развитая. Восхищаюсь тобой", "Принцесса", "Очень стильная".

Вид Барановской и раньше нередко становился предметом обсуждения в соцсети. Комплименты и замечания сыпались, когда она показалась голой в плаще, засветилась без лифчика, возбудила поклонников грудью перед сном, разделась для здоровья, а как-то ее разнесли за вульгарный наряд. Не осталась без внимания и личная жизнь телезвезды...