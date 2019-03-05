Телеведущая выглядит молодо и прекрасно

В последнее время Юлия Барановская часто общается с поклонниками в Instagram. На этот раз она поместила там целую фотосессию.

"Цветочный базар в Петровском пассаже – отличное начало весны, которая плетется в Москву, видимо, пешком и очень издалека. Вчера утром в Москве шел снег, но, переступив порог Пассажа, я поняла, где весна прячется",

– написала телеведущая под кадрами. А потом предложила фанатам посмотреть на "настоящую цветочную сказку", прийти "заряжаться весенним настроением" и поинтересовалась, какие у них любимые цветы.

Пользователи соцсети не заставили себя долго ждать, сразу ответили на вопрос Юлии и поделились впечатлениями от ее поста. Они осыпали звезду экрана комплиментами:

"Глаз не оторвать", "Супер! Женщина-весна", "Как же Вы хороши среди цветов! Как самый красивый цветок...", "Прелесть как хороша", "Вы сама как цветочек. Такая же красивая и нежная", "Какая хорошенькая!.. Красивая Юля с красивыми цветами!", "Юлечка, Вы чудо! Выглядите великолепно!", "Мисс весна!", "Куколка", "Вы самая красивая телеведущая, которую я видела", "Вам очень идет такой стиль и цвет одеж... Вы и так красотка, а в ней случилась какая-то магия... еще красивее, еще свежее", "Милая", "Как идет челка", "Очень нравится новая прическа и стиль!", "Глаза шикарные", "Вы как Белоснежка среди цветов!"

Многие отметили что женщина заметно помолодела. "Малолеточка", "На этих фото Вы выглядите как девчонка – озорная, веселая, с искрой в глазах", "Старшеклассница, не более", "Юное очарование", "Выглядите на 15 лет", "Помолодели и похорошели", "Как девочка стали", "Вы очень молодо выглядите с челочкой) как студентка... очень свежо, и Вам очень идет!", "Нежная и юная", "Как девушка 20-летняя! И не скажешь, что трое деток... Молодец!", – заявили ей.

Другие похвалили творчество Барановской: "Юляша! Красуля! Умничка! Трудяжка! Восторг каждый день от того, как Вы работаете в "Мужском Женском"! Умничка! Так держать! Вдохновить для многих женщин и девушек России!".

Остальные затронули личную жизнь красотки. "Когда твой мужчина не дарил давно цветы и ты решила сделать ему намек", "О боги! Я уж порадовалась – думала, замуж выходишь", – высказались такие.

В июле 2003 г. Юлия Барановская познакомилась с будущим капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным. Они прожили в гражданском браке девять лет, к у пары родились два сына и дочь. Однако в апреле 2012 г. супруги расстались.

После этого спортсмен женился, но и вторую супругу через некоторое время оставил с ребенком. Не так давно он стал проявлять неподдельный интерес к жизни старших детей. Поклонники сначачала негативно отнеслись к новости о его встречах с сыновьями, а потом решили, что Аршавин собирается вернуться к первой жене и саму Барановскую заподозрили в подготовке к свадьбе.