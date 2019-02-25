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Постельное фото Барановской попало в Сеть

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая засветилась в пикантном виде

Юлия Барановская иногда радует фанатов откровенными снимками. Несколько часов назад она выложила в сторис Instagram довольно смелую фотосессию – в раздетом виде. Один кадр сделан в постели.

"...Отдельное спасибо фотографу", 

– написала телеведущая на снимке.

Скриншот instagram.com/baranovskaya_tv

Но на этом дело не закончилось. Позже она выложила в соцсети изображение мужской руки в перчатке, что застало фанатов врасплох.

Одни терялись в догадках: "Интригующе", "Почему так все загадочно?", "Ждем продолжения этой тайны", "Заинтриговали", "Похожи на руки Кирилла Туриченко".

Другие сразу сделали выводы, что Юлия нашла свою судьбу: "Юлечка, ты заслужила быть счасливой", "Любите! Наслаждайтесь жизнью! Все самое хорошее у вас впереди!"

Между тем сама Барановская под кадром сообщила:

"Любовь в сильных мужских руках по-особенному смотрится... всем любви". 

Это косвенно подтвердило ранее появившиеся слухи, что Юлия на самом деле ищет нового спутника жизни. Пока бывший супруг телеведущей Андрей Аршавин занимался с детьми, у нее появилось свободное время, и она побывала на встрече с защитниками Отечества, а также в компании Артема Сорокина присутствовала на открытии нового ресторана популярного музыканта Emin.

Долгие годы после расставания с гражданским мужем Андреем Аршавиным Юлия Барановская не поддерживала с ним отношений. Однако спустя несколько лет отец ее троих детей решил наладить отношения с наследниками. Накануне стартовал ежегодный футбольный турнир "Кубок Легенд 2019", на котором известный футболист дебютировал за сборную России. И поддержать его пришли сыновья и дочь. Кроме того, младший – Арсений – еще и пару футбольных трюков показал на поле с отцом.

До этого спортсмен уже встречался с сыновьями. Он провел с наследниками целый день и даже выразил желание принимать участие в их жизни, что не всем пришлось по вкусу.

После этого Юлия также показывалась в чересчур откровенном наряде. Многим фанатам это понравилось. Может, этому способствовала выдержка телеведущей, которая, несмотря на разговоры о ее непростых отношениях с бывшим мужем, прекрасно выглядит и занята делом.

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА
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