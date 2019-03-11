"Волочкова укусила?": Барановская разделась для здоровья

Телеведущая отправилась в баню

Чтобы спастись от простуды, Юлия Барановская согласилась попариться. И целую фотосессию того, как это было, разместила в Instagram.

"Утром поняла , что начала заболевать, а подруги сказали: срочно в баню",

– сообщила теледива под кадрами. Все наладилось, чего она и другим пожелала:

"Стало лучше ❤️ спасибо, девочки... Всем крепкого здоровья".

Поклонники отозвались сразу. Некоторые вспомнили, что баня – излюбленное место балерины, которая постоянно блистает там голыми прелестями.

"Волочкова укусила?", "Это что? Волочкова номер два", "Синдром Волочковой. Видимо, это заразно", "Ну все! Волочкова отдыхает!", "Волочкова Вас загрызет", "А-ля Волочкова! Де жа вю", "Дурной пример заразителен, надо начинать делать шпагат!", "Юлечка, страшное дело, но снимки из бани и с растяжкой вызывают стойкое отвращение у здравомыслящего населения планеты", "Не опускайтесь до уровня Волочковой, не разочаровывать страну, которая Вас очень уважает и любит. Не выставляйте так больше", "Юля баня – это хорошо, но шпагат не делайте... Хватает клоуна... Вы совсем другая. Этот дешевый цирк со шпагатами уже так надоел. И теперь баня ассоциируется с клоуном", "Я сначала подумала, что Волочкова опять в бочке сидит!",

– написали они. Кое-кому не понравилось другое, и они добавили телеведущей замечаний: "Почему с макияжем в бане?", "Юля, косметику надо смывать в бане. А так только фарс", "Где бы Вы были, если бы были женой сантехника? Будьте скромнее".

Истинные же фанаты испытали бурный восторг от вида звезды.

"Красотка", "Юля, ты даже в бочке хороша", "Какая Вы классная!", "Замечательная женщина", "Куколка", "И где глаза у Аршавина? Видимо, не на том месте... Такую красавицу упустить... Юля, у Вас все будет хорошо", "Ты такая очаровательная!", "Хороша чертовка", "Кайф", "Огонь", "Бесподобна", "Юля, Вы богиня", "Вы очень симпатичная молодая женщина и фотографии классные!", "Самая настоящая, искренняя, всегда приятно смотреть на Вас", "Пример, как сфотаться в бане без раскоряки, трусов в попе, вываленных "вареников" и голых сисек. Можно, оказывается",

– хвалили они любимицу. И, подтвердив, что баня – "отличный лекарь", а также на самом деле "спасает от простуды", желали ей здоровья.

Мужчины совсем потеряли покой. Они поделились впечатлениями и выразили мечты: "С мокрой попкой", "А где банщик?", "Давай вместе примем ванну", "Кусочек нашей жизни холостой", "Позови меня".

Однако напрасно Юлию Барановскую сравнили с Анастасией Волочковой. Телеведущая, в отличие от скандально известной балерины, фотографировалась в бане не голой...