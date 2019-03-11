Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Волочкова укусила?": Барановская разделась для здоровья

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая отправилась в баню

Чтобы спастись от простуды, Юлия Барановская согласилась попариться. И целую фотосессию того, как это было, разместила в Instagram. 

"Утром поняла , что начала заболевать, а подруги сказали: срочно в баню",

– сообщила теледива под кадрами. Все наладилось, чего она и другим пожелала:

"Стало лучше ❤️ спасибо, девочки... Всем крепкого здоровья". 

Поклонники отозвались сразу. Некоторые вспомнили, что баня – излюбленное место балерины, которая постоянно блистает там голыми прелестями.

"Волочкова укусила?", "Это что? Волочкова номер два", "Синдром Волочковой. Видимо, это заразно", "Ну все! Волочкова отдыхает!", "Волочкова Вас загрызет", "А-ля Волочкова! Де жа вю", "Дурной пример заразителен, надо начинать делать шпагат!", "Юлечка, страшное дело, но снимки из бани и с растяжкой вызывают стойкое отвращение у здравомыслящего населения планеты", "Не опускайтесь до уровня Волочковой, не разочаровывать страну, которая Вас очень уважает и любит. Не выставляйте так больше", "Юля баня – это хорошо, но шпагат не делайте... Хватает клоуна... Вы совсем другая. Этот дешевый цирк со шпагатами уже так надоел. И теперь баня ассоциируется с клоуном", "Я сначала подумала, что Волочкова опять в бочке сидит!", 

– написали они. Кое-кому не понравилось другое, и они добавили телеведущей замечаний: "Почему с макияжем в бане?", "Юля, косметику надо смывать в бане. А так только фарс", "Где бы Вы были, если бы были женой сантехника? Будьте скромнее".

Истинные же фанаты испытали бурный восторг от вида звезды.

"Красотка", "Юля, ты даже в бочке хороша", "Какая Вы классная!", "Замечательная женщина", "Куколка", "И где глаза у Аршавина? Видимо, не на том месте... Такую красавицу упустить... Юля, у Вас все будет хорошо", "Ты такая очаровательная!", "Хороша чертовка", "Кайф", "Огонь", "Бесподобна", "Юля, Вы богиня", "Вы очень симпатичная молодая женщина и фотографии классные!", "Самая настоящая, искренняя, всегда приятно смотреть на Вас", "Пример, как сфотаться в бане без раскоряки, трусов в попе, вываленных "вареников" и голых сисек. Можно, оказывается",

– хвалили они любимицу. И, подтвердив, что баня – "отличный лекарь", а также на самом деле "спасает от простуды", желали ей здоровья.

Мужчины совсем потеряли покой. Они поделились впечатлениями и выразили мечты: "С мокрой попкой", "А где банщик?", "Давай вместе примем ванну", "Кусочек нашей жизни холостой", "Позови меня".  

Однако напрасно Юлию Барановскую сравнили с Анастасией Волочковой. Телеведущая, в отличие от скандально известной балерины, фотографировалась в бане не голой...

Фоторепортаж
Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей