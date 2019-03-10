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Голая распаренная Волочкова извалялась в снегу

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
По традиции балерина прикрыла покрасневшие после бани прелести веником

Танцовщица с упоением предалась любимому занятию.

"Последний, видимо, снежок... Как же его будет не хватать вскоре... После баньки...У нас он еще пушистый и чистый",

– с сожалением констатировала Анастасия Волочкова в своем Instagram.

Балерина отметила окончание зимы последней, наверное, в этом году эротической фотосессией в сугробе. Правда, ракурсы кажутся больше странными, чем соблазнительными. На одном из снимков Волочкова легла на живот, согнув ноги в коленях. Однако создалось впечатление, что она просто закопалась по пояс в снег.

К сожалению, многочисленные поклонники шикарной танцовщицы не смогли выразить восхищение – Анастасия закрыла комментарии и держит паузу после потоков грязи, что обрушили на нее злопыхатели. Остается лишь предположить, что фанаты посочувствовали Волочковой – ведь снег скоро растает и окунуться после бани будет некуда.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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