Новый образ звезды не остался незамеченным

Юлия Барановская в очередной раз порадовала своих многочисленных поклонников новым имиджем.

На своей страничке в Instagram телеведущая разместила фотографию с одной из светских церемоний: на ней Юлия предстала в платье-тренче, который, судя по всему, был надет прямо на голое тело. Чтобы ни у кого не осталось в этом сомнений, Барановская лихо сдвинула плащ в сторону, обнажив плечо. А завершили смелый образ очень открытые туфли, длинные серьги-кисточки и необычная ретро-прическа с многочисленными заколками-невидимками.

"Всем доброе утро Эксперименты продолжаются", -

кокетливо написала Юлия. Подписчики Барановской немедленно признались, что приняли ее за другую звезду:

"На 1 фото думала, что Собчак)", "Похожа на Ксению Анатольевну", "Точно, и я сразу так подумала", "Здесь вы на Собчак похожи", "Конечно понравилась,но я сразу и не узнала", "Я вначале подумала что это Собчак", "Мне показалось , что это Ксения Собчак )".

Однако большинство решило, что их любимица хороша в этом провокационном наряде, как, впрочем, и во всех других:

"Юличка ты супер. Очень красиво", "Юлька наша красотулька", "Обворожительная!!!", "Шикарная", "Просто отпад", "Крутой образ", "Не пойму платье это или плащь,но вещь шикарная!!!", "Какая ты искренняя,эмоции передаешь через экран.Спасибо", "Секси", "Пусть твой бывший локти кусает какую красотку потерял", "Юлечка, Вы восхитительны!!!", "Юленька, вы относитесь к такому типу людей, кому все идет, смотреть на вас одно удовольствие", "Ух,роковуха", "Хорошая но Хитрая она Лиса !!", "Очень необычное платье. Ты в нем выглядишь на 20)). Удобно его носить на голое тело?"

Некоторые решили, что образ необходимо слегка скорректировать:

"Как-то эти заколки..(хотя они и в тренде) не придают образу элегантности. Получается какая-то мешанина... Хотя платье-плащ красивый и Вам идет", "Вам идет этот наряд, красиво, и совсем не обязательно открывать плечо...вы так прекрасны".



А многие припомнили, что Юлия не только телезвезда, но и многодетная мама:

"Красивая, умная, мамочка трех деток, молодец. Так держать", "Юлия Вы ПРЕКРАСНЫ ( Мамочка троих детей....", "Молодец Юля преобразилась и трое детей не помеха браво" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

