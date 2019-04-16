"Это неприлично": Барановская показалась без лифчика

В Сети вспыхнула бурная дискуссия о моде и стиле

Телеведущая Юлия Барановская поделилась со своими поклонниками новым снимком.

На своей страничке в Instagram Юлия показала фото в оригинальном черном комбинезоне в модный в этом сезоне горошек. Глубокий вырез американской проймы не оставил сомнений в том, что звезда не стала надевать бюстгальтер под свой наряд.

"Хочу в очередной раз признаться в любви и сказать спасибо моей подруге... Собрала много комплиментов и отлично себя чувствовала весь вечер на сцене... А как вам мой образ ?"

– написала Барановская. Кокетливый вопрос телезвезды вызвал бурю комментариев, и не все они были лестными для Юлии.

"Хуже не придумаешь наряд", "Мне не очень...Придушенная какая то!", "Как-будто шеи нет", "Нет, мне не нравится такой образ! Голова смотрится ужасно! Надо вырез обязательно", "Шея как в тисках зажата и голова отдельно...", "Лицо поправить, грубовата и голос тоже", "Юля, вы прехорошенькая, но это не ваше, не хочу комментировать, но нет и нет!", "Комбез не айс.. укорачивают шею и рост. Черный не к лицу. Платья на тебе "гораздо лучше",....это же неприлично, милочка", "голова смотриться больше тела. Или голова у вас и правда большая...", "Честно сказать Юля, тебе это абсолютно не идет, почему-то делает старше, по простому старит", "Не идет тебе,Юля,этот наряд!И вообще ничего в нем шикарного нет. Не подумайте,что завидую и потому так пишу,нет. Но раз спрашиваете,пишу как думаю. Некрасиво!", "Фасон прошлого века",

– подписчики Барановской были неумолимы. Однако поклонники звезды немедленно вступились за прекрасную Юлию.

"Еще бы себя так отлично не чувствовать в этом отличном коибинезоне, с вашей шикарной фигурой!", "Юлька красатулька в любом наряде,фигурка куколки", "Юля вы красавица! Образ вам к лицу ! Грациозная и изящная !", "Юльчик,не слушайте никого.Вы,Суперрр!!!", "Превосходно!!! Не слушайте завистников! Прекрасный наряд на шикарной фигуре", "Ты просто красавица!!! Так держать!! Умничка!!", "Юличка,вы в любой одежде великолепны.Могу представить ,как Аршавин логти кусает...", "Юльчик как всегда на высоте", "Вам очень подходит этот наряд! В последнее время вы похорошели! Так держать!", "Шикарная женщина)", "Шикардоз", "Во всех ты душечка, нарядах хороша!"

– и это далеко не все комплименты, которыми засыпали Юлию. Кое-кто вспомнил, что Барановская – счастливая многодетная мать детей:

"Красивая мамочка троих детей", "Юлечка оставайся такой же жизнерадостной и детишкам твоим всего самого наилучшего", "Классная, девушка, ведущая и мамочка".

А подытожил дискуссию комментатор, написавший:

"На вкус и цвет товарищей нет, сколько людей столько и мнений" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

