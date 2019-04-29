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"Зал кипел": Малышеву возбудил Михайлов

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Жить здорово" дала жару под песни артиста

Елена Малышева засветилась во время юбилейного выступления Стаса Михайлова. Жена певца опубликовала в соцсети видео того, как проходил концерт, приуроченный к его 50-летию, и среди танцующих подписчики заметили теледиву.

Знаменитый врач лихо отплясывала, весело улыбаясь и хлопая в ладоши. Она выложила фото с концерта в сторис, признавшись, что давно почитает творчество этого шансонье. Судя по кадру, песни исполнителя доставляют ей большое удовольствие: теледива даже глаза закрыла, слушая его. 

Фото: <a href=">https://www.instagram.com/stories/malysheva.live/"/>

Подписчики тоже не остались в стороне. Они горячо откликнулись на пост Инны Михайловой:

"Концерт прошел на одном дыхании в теплой и уютной обстановке! Зал кипел с первых минут выступлений. А уж после антракта танцевали почти все!", "Какая энергетика!", "Какие живые эмоции!", "Как все душевно", "Сколько радости и веселья! Наш Юбиляр, наш самый любимый Стас всегда может зажечь любой зал, как никто другой!", "Нет слов. Браво. Просто космос", "Концерт потрясающий, Стас профессионал с большой буквы, эмоции захватывали, полный позитив от всего происходящего! Все мега супер!", "Было круто", "Концерт потрясающий... Стас, как всегда, великолепен!", "Это было восхитительно!", "Класс, круто поет", "Люди счастливы – а это самое главное!", "Какая атмосфера", "Просто потрясающе!" 

Комплименты продолжают сыпаться, кое-кто даже стихи поместил.

"Вершит Маэстро в обнаженных душах свой суд, то forte, то piano блажь. Изящны пытки! Страстью... Негой... Душат, взывают к чувствам, уловив кураж! Затихли звуки. Выжатым лимоном душа и тело... В клочья... На кресте... И благодарность стоном и поклоном – на "бис" озвучил жизнь, что на листе... С юбилеем!", "Стас поет то, что нам, бабам, хочется слышать от своих мужчин. Мы его любим за красивые слова",

– написали поклонники артиста.

Кроме Елены Малышевой, из знаменитостей побывал в зрительном зале и поп-король Филипп Киркоров. Однако был тих и спокоен, молчаливо наблюдал за тем, что творится вокруг. 

На днях, 27 апреля, звезде российского шоу-бизнеса исполнилось 50 лет. При этом Стас Михайлов выглядит моложе ровесников и пользуется неизменным успехом у представительниц прекрасного пола. Его супруга относится к столь повышенному вниманию фанаток к мужу спокойно, ведь знает, что это только груз его известности.  

Привык к своей чрезмерной популярности и исполнитель. Он с удовольствием радует новыми хитами. Поклонницы, в числе которых и Елена Малышева, в восторге... 

Полина ДОРОЖКИНА
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