"Зал кипел": Малышеву возбудил Михайлов

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Елена Малышева засветилась во время юбилейного выступления Стаса Михайлова. Жена певца опубликовала в соцсети видео того, как проходил концерт, приуроченный к его 50-летию, и среди танцующих подписчики заметили теледиву.
Знаменитый врач лихо отплясывала, весело улыбаясь и хлопая в ладоши. Она выложила фото с концерта в сторис, признавшись, что давно почитает творчество этого шансонье. Судя по кадру, песни исполнителя доставляют ей большое удовольствие: теледива даже глаза закрыла, слушая его.
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Подписчики тоже не остались в стороне. Они горячо откликнулись на пост Инны Михайловой:
"Концерт прошел на одном дыхании в теплой и уютной обстановке! Зал кипел с первых минут выступлений. А уж после антракта танцевали почти все!", "Какая энергетика!", "Какие живые эмоции!", "Как все душевно", "Сколько радости и веселья! Наш Юбиляр, наш самый любимый Стас всегда может зажечь любой зал, как никто другой!", "Нет слов. Браво. Просто космос", "Концерт потрясающий, Стас профессионал с большой буквы, эмоции захватывали, полный позитив от всего происходящего! Все мега супер!", "Было круто", "Концерт потрясающий... Стас, как всегда, великолепен!", "Это было восхитительно!", "Класс, круто поет", "Люди счастливы – а это самое главное!", "Какая атмосфера", "Просто потрясающе!"
Комплименты продолжают сыпаться, кое-кто даже стихи поместил.
"Вершит Маэстро в обнаженных душах свой суд, то forte, то piano блажь. Изящны пытки! Страстью... Негой... Душат, взывают к чувствам, уловив кураж! Затихли звуки. Выжатым лимоном душа и тело... В клочья... На кресте... И благодарность стоном и поклоном – на "бис" озвучил жизнь, что на листе... С юбилеем!", "Стас поет то, что нам, бабам, хочется слышать от своих мужчин. Мы его любим за красивые слова",
– написали поклонники артиста.
Кроме Елены Малышевой, из знаменитостей побывал в зрительном зале и поп-король Филипп Киркоров. Однако был тих и спокоен, молчаливо наблюдал за тем, что творится вокруг.
На днях, 27 апреля, звезде российского шоу-бизнеса исполнилось 50 лет. При этом Стас Михайлов выглядит моложе ровесников и пользуется неизменным успехом у представительниц прекрасного пола. Его супруга относится к столь повышенному вниманию фанаток к мужу спокойно, ведь знает, что это только груз его известности.
Привык к своей чрезмерной популярности и исполнитель. Он с удовольствием радует новыми хитами. Поклонницы, в числе которых и Елена Малышева, в восторге...
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