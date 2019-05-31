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"Ужас": Барановскую унизили за неудачный эксперимент

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая кардинально изменила внешность

Недавно Юлия Барановская превратилась для одной из фотосессий в яркую блондинку. Видимо, образ телезвезде понравился, и она решила использовать его в обычной жизни. Пышная прическа и желтоватый цвет волос разочаровали подписчиков знаменитости, они заявили, что девушка стала выглядеть хуже.

"Блонд – это не Ваше", "Очень старит Вас этот образ", "Не идет, рыжий и тяжелый блонд", "Большая голова, шея короткая", "Лучше вернуться к своему цвету", "Ужас", "Вашей мудрости не видно", "Выглядят нездоровыми", "Были шикарные длинные волосы",

– раскритиковали пользователи.

Кто-то, наоборот, считает, что Барановская стала похожа на знаменитых актрис и певиц, значит, у нее больше шансов выйти замуж:

"Вы внешне похожи на Дженифер Энистон", "На Пугачеву похожа", "Образ классный", "теперь девчонка-хулиганка", "Так больше шансов выйти замуж", "Сразу так помолодели",


Подписчики предполагают, что звезда пока не решилась отстричь свои шикарные волосы, скорее всего, она просто носит парик.

Эксперименты со внешностью даются российским знаменитостям непросто. Звезда сериала "Интерны" призналась, что напилась из-за мучений с волосами.

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Дарья ПЕТРОВА
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