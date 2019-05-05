"Как после картошки": Барановскую распекли за голые ноги

Фанатам не понравился новый наряд

Юлия Барановская не устает поражать подписчиков своей фигурой. Телеведущая выложила в Instagram фото из "Жары в Дубае", на котором показалась в сексуальном наряде.

На снимке Юлия предстала перед публикой в ярком красном платье. При этом одежда полностью оголила ногу Барановской, что сделало кадр чувственным и сексуальным. Подписчики расхвалили образ телеведущей.

"Юлия вы 🔥", "Очень красивые, стройные девушки!!", "Юлечка солнышко, улыбнись", "Фото 🔥".

Однако некоторые фанаты обратили внимание, что ноги Барановской в ужасном состоянии. "Мне одной не понравилось платье... Кто стилист, слепой кот?не ожидала...", "Нога сильно далеко выставлена, не очень", "И ноги и руки что то совсем как после картошки", "Юличка у вас все пальчики уже в мазолях".